Инсайдер: трёхскладный смартфон от Samsung будет представлен 5 декабря

Инсайдер назвал и ключевые характеристики трёхскладной модели. Так, смартфон получит дисплей диагональю 6,5 дюйма и внутренним дисплеем диагональю 10 дюймов. Его инновационный дизайн позволяет складывать его в три раза с помощью двух специализированных механизмов. Складываться будет вовнутрь и раскрываться в форм-фактор планшета, отметил Ice Universe. Это и ранее, и сейчас называют революцией в мире складных устройств.

В полностью разложенном виде устройство будет тонким — на 4,2 мм тоньше, чем у большинства планшетов. В сложенном состоянии размер составит порядка 14 мм, что сопоставимо с традиционными флагманскими смартфонами в защитных чехлах.

Galaxy TriFold оснащён аккумулятором ёмкостью 5600 мАч, который является новым стандартом для складных смартфонов Samsung.

Прогнозы этого инсайдера, как правило, подтверждаются. Однако стоит учитывать, что пока это всё же утечка, а не официальная информация.