Инсайдер: в марте должны выйти две новые модели Nothing — Phone 3a и Plus

По словам Брара, на этом основании можно сделать выводы, что некое «долгожданное» устройство будет выпущено в марте. Но в письме речь идёт о более позднем выпуске Phone 3, тогда как в марте, скорее всего, появится другая модель.

Инсайдер подчеркнул, что в официальном X-аккаунте Nothing появился тизер, подтверждающий, что 4 марта действительно состоится презентация. И, вероятнее всего, это будет или Nothing Phone 3a, на который Брар как раз и намекает, или 3a Plus, либо даже новый CMF Phone 2.

Предполагается, что новая модель Nothing может быть первым телефоном среднего класса, который поступит в открытую продажу на американском рынке, возможно, даже в партнёрстве с операторами связи. Поэтому в письме Карл Пей называет эту модель «знаковой».

При этом Брар говорит о том, что «знаковость» может быть связана с обновлением камеры.

Как уточняет портал Android Authority, до сих пор все телефоны Nothing ограничивались широкоугольными и ультраширокоугольными камерами, «но в Phone 3a может появиться телекамера с оптическим зумом, а в 3a Plus — перископический зум-объектив». О CMF Phone 2 информации пока нет.