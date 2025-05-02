Инсайдер: вся линейка iPhone 17 получит 12 ГБ оперативной памяти для работы с ИИ

Как сообщил инсайдер, это обновление призвано оптимизировать поддержку нейросетей и функций искусственного интеллекта. Кроме того, информация о будущей серии iPhone 18, которая ожидается в 2026 году, говорит о том, что устройства будут оснащены 6-канальными модулями оперативной памяти LPDDR5X для повышения производительности.

Серия iPhone 16, выпущенная осенью 2024 года, уже получила 8 ГБ ОЗУ для всех моделей, также для поддержки ИИ Apple Intelligence.