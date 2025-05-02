Инсайдер: вся линейка iPhone 17 получит 12 ГБ оперативной памяти для работы с ИИ

Опубликовано 02 мая 2025, 09:001 мин.
Инсайдер: вся линейка iPhone 17 получит 12 ГБ оперативной памяти для работы с ИИApple всё же работает над проблемным Apple Intelligence
Известный инсайдер Digital Chat Station сообщил в соцсети Weibo, что ожидаемая серия iPhone 17, которая будет представлена осенью, получит увеличенный до 12 ГБ объём оперативной памяти. Это касается всех устройств серии.
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Как сообщил инсайдер, это обновление призвано оптимизировать поддержку нейросетей и функций искусственного интеллекта. Кроме того, информация о будущей серии iPhone 18, которая ожидается в 2026 году, говорит о том, что устройства будут оснащены 6-канальными модулями оперативной памяти LPDDR5X для повышения производительности.
Серия iPhone 16, выпущенная осенью 2024 года, уже получила 8 ГБ ОЗУ для всех моделей, также для поддержки ИИ Apple Intelligence.