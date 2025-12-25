Инсайдер: выход Oppo Find X9 Ultra перенесён с апреля 2026 года на март

Wisdom Pikachu, считает, что Oppo Find X9 Ultra будет представлен в Китае в марте 2026 года. А складной Oppo Find N6 будет выпущен до китайского Нового года, который приходится на 17 февраля.

Предполагается, что Oppo Find X9 Ultra получит две 200 Мп камеры заднего вида и 50 Мп перископическим телеобъективом с 10-кратным оптическим зумом. Телефон будет оснащён SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятором §мкостью более 7000 мАч.

Между тем, ожидается, что складной Find N6 будет работать тоже на базе SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 и будет оснащен аккумулятором ёмкостью более 6000 мАч. Аппарат получит 8,1-дюймовым внутренний дисплей и 6,6-дюймовым экраном на крышке. Ожидается, что устройство будет оснащено 50 Мп основной камерой заднего вида и 50 Мп перископическим телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом.

Oppo рассматривает возможность вывода Find N6 на индийский рынок под своим собственным брендом, в отличие от Find N3, который продавался в Индии как OnePlus Open.