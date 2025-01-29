Инсайдер вживую показал макет ожидаемого iPhone SE 4

Отличия от iPhone 14 в том, что у SE 4 не будет кнопки включения/выключения, вместо неё будет Action Button, а порт Lightning производитель заменит разъёмом USB-C. Кроме того, iPhone SE 4 получит слот для физической SIM-карты на левой стороне устройства.

Ожидается, что iPhone SE 4 будет выпущен к апрелю и получит чип A18, 8 ГБ ОЗУ, пакет ИИ-функций Apple Intelligence и 48 Мп камеру.