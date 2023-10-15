Инсайдер: Xiaomi начнёт дразнить фанатов тизерами Xiaomi 14 уже на этой неделе

Интернет-источники утверждают, что китайский производитель начнёт официальную рекламную кампанию для Xiaomi 14 с 16 по 23 октября. Интересный момент: утверждается, что стандартная версия смартфона будет предлагать дизайн, специально созданный для женщин.

Ранее появлялись слухи о том, что вся серия Xiaomi 14 будет предлагать версии со 128 ГБ, 256 ГБ и даже 1 ТБ встроенной памяти.

Кроме того, ожидается, что основная камера будет иметь разрешение 50 мп. Что же до упомянутого дизайна «специально для женщин», то, возможно, речь идёт о специальном розовом варианте с узкими рамками и улучшенной тактильной обратной связью.

С учётом предыдущих утечек и заявлений о дате выпуска 27 октября, можно ожидать, что компания начнёт раскрывать детали о Xiaomi 14 в ближайшие дни.