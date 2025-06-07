Инсайдер: Xiaomi рискует потерять возможность развития своего чипа из-за США

Опубликовано 07 июня 2025, 06:001 мин.
Инсайдер: Xiaomi рискует потерять возможность развития своего чипа из-за СШАТрамп ввёл чувствительные санкции
На днях завершились очередное тестирование чипа Xiaomi XRING O1, который на Geekbench 6 превзошёл Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. Но для Xiaomi не всё так радужно на рынке.
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XRING O1 разработан с использованием 10-ядерного процессора и 3-нм техпроцесса TSMC, однако из-за запрета Трампа на EDA-инструменты (для проектирования электронных систем) у Xiaomi могут возникнуть проблемы с использованием более современных техпроцессов, включая 2-нм.
Это означает, что XRING и заказные чипы Xiaomi, скорее всего, останутся на текущем 3-нм техпроцессе, и развитие будет весьма затруднено. На это посетовал инсайдер Digital Chat Station.
Подобные ограничения затрагивают и Lenovo, что приводит обе компании на путь, который ранее выбирала Huawei после введения американских санкций.