Инсайдер: Xiaomi рискует потерять возможность развития своего чипа из-за США

XRING O1 разработан с использованием 10-ядерного процессора и 3-нм техпроцесса TSMC, однако из-за запрета Трампа на EDA-инструменты (для проектирования электронных систем) у Xiaomi могут возникнуть проблемы с использованием более современных техпроцессов, включая 2-нм.

Это означает, что XRING и заказные чипы Xiaomi, скорее всего, останутся на текущем 3-нм техпроцессе, и развитие будет весьма затруднено. На это посетовал инсайдер Digital Chat Station.

Подобные ограничения затрагивают и Lenovo, что приводит обе компании на путь, который ранее выбирала Huawei после введения американских санкций.