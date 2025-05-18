Инсайдер: ёмкость аккумулятора iPhone 17 Air составит всего 2800 мАч

Корейский инсайдер Naver рассказал, что при всех потенциальных достоинствах, ёмкость аккумулятора iPhone 17 Air составит всего 2800 мАч по сравнению с 3561 мАч у iPhone 16, что делает «тончайший смартфон» вторым по ёмкости со времён iPhone X, имевшего батарею на 2716 мАч. В сравнении с соперником, Galaxy S25 Edge, и его батареей на 3900 мАч iPhone 17 Air «может потребовать жертв в ёмкости для более тонкого дизайна».

Причина уменьшения ёмкости, вероятно, в толщине модели — 5,5 мм против 5,8 мм у S25 Edge. Вес iPhone 17 Air около 145 г.