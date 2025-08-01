Инсайдеры: Apple повысит цены на $50 на серию iPhone 17, кроме базовой модели

Инсайдеры говорят о том, что всё это время, несмотря на тарифы Трампа на товары, произведённые за пределами США, Apple избегала повышения цен на свои продукты. Стоимость iPhone 16 осталась прежней. Однако с выходом iPhone 17 ситуация, скорее всего, изменится.

Инсайдеры ссылаются на аналитика рынка, который прогнозирует, что Apple повысит цены на большинство моделей в США на $50. Вероятно, iPhone 17 Pro и 17 Pro Max будут стоить $1049 и $1249 соответственно.

Поскольку iPhone 17 Slim, о котором пока нет информации, не имеет аналогов в текущей линейке iPhone 16, сложно сказать, какой будет цена этого устройства. Однако, высока вероятность, что он заменит iPhone 16 Plus и будет стоить столько же. Если это предположение верно, цена iPhone 17 Slim составит $949.

Единственный iPhone в этой линейке, который, по слухам, вряд ли подорожает, — младшая модель — iPhone 17.

По мнению эксперта, повышение цен Apple связано с импортными пошлинами и ростом стоимости ряда ключевых компонентов.