Инсайдеры: Apple сократила производство iPhone Air ради iPhone 17 и 17 Pro

Опубликовано 22 октября 2025, 21:571 мин.
Инсайдеры: Apple сократила производство iPhone Air ради iPhone 17 и 17 ProТонкий айфон «не взлетел»
По данным японского экономического издания Nikkei Asia, Apple существенно сократила производство модели iPhone Air — речь идёт о практически полной остановке производства этой модели — и сосредоточилась на разработке и увеличенном выпуске iPhone 17 и 17 Pro.
© Apple
Источник сообщает, что объёмы производства iPhone Air снижены ввиду недостаточного интереса со стороны потребителей. Несмотря на информацию о быстром расходе запасов этой модели в Китае, общий уровень продаж в регионе оказался низким.
На фоне низкого спроса на других рынках это всерьёз ухудшило прогнозы продаж модели. О конкретных масштабах сокращения производства или затронутых компаниях-поставщиках ничего не известно, но источник отмечает, что эти изменения могут отразиться на цепочке поставок Apple в ближайшие месяцы.