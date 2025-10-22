Инсайдеры: Apple сократила производство iPhone Air ради iPhone 17 и 17 Pro

Источник сообщает, что объёмы производства iPhone Air снижены ввиду недостаточного интереса со стороны потребителей. Несмотря на информацию о быстром расходе запасов этой модели в Китае, общий уровень продаж в регионе оказался низким.

На фоне низкого спроса на других рынках это всерьёз ухудшило прогнозы продаж модели. О конкретных масштабах сокращения производства или затронутых компаниях-поставщиках ничего не известно, но источник отмечает, что эти изменения могут отразиться на цепочке поставок Apple в ближайшие месяцы.