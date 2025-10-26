Инсайдеры: базовый iPhone 18 получит на 50% больше оперативной памяти — 12 ГБ

Как отмечают обозреватели, в текущей линейке, все модели, кроме младшей, iPhone 17, оснащены ОЗУ на 12 ГБ, что на 4 ГБ больше, чем у предшественников. Это увеличение связано с необходимостью поддержки более сложных функций, в том числе искусственного интеллекта.

И якобы Apple намерена изменить ситуацию. С появлением iPhone 18 вендор планирует достичь единообразия в объёме памяти для всех четырёх моделей нового поколения, поэтому базовый iPhone 18 получит на 50% (4 ГБ) больше памяти, то есть 12 ГБ.

Для этого Apple обратилась к Samsung, ведущему поставщику оперативной памяти для iPhone, с просьбой увеличить производство чипов LPDDR5X. И сейчас чипы LPDDR5X от Samsung, выпущенные в 2024 году, доступны в объёмах 12 и 16 ГБ, что делает маловероятным появление в будущем модели с 8 ГБ. Кроме того, Apple ведёт переговоры с SK Hynix и Micron о расширении поставок мобильных устройств DRAM.