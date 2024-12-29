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Опубликовано 29 декабря 2024, 03:00
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Инсайдеры: флагман Galaxy S25 Ultra получит высокоскоростной накопитель UFS 4.0

И аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч
Инсайдеры из Android Authority сообщили, что благодаря утечке из файлов тестирования флагмана Galaxy S25 Ultra от Samsung, стало известно о том, что эта модель получит высокоскоростную встроенную память UFS 4.0 и аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч, а разрешение экрана останется неизменным по сравнению с S24 Ultra.
Инсайдеры: флагман Galaxy S25 Ultra получит высокоскоростной накопитель UFS 4.0

© Samsung / Tech Dream

Как отмечают инсайдеры, новые утечки деталей тестирования телефона также подтверждают поддержку бесшовных обновлений A/B, о чём было сказано накануне. Однако, аппаратное обеспечение не поддерживает функцию Find My Device — «гугловский» функционал для удалённого отслеживания смартфонов — при выключенном питании.

Также инсайдеры напомнили о мероприятии Samsung Galaxy Unpacked, которое ожидается в конце января, где представят серию Galaxy S25.

«Узнаваемые подробности о характеристиках Galaxy S25 Ultra появились благодаря отчётам о тестировании телефона. Ожидается, что телефон будет иметь увеличенную яркость экрана. Настал момент, когда можно с нетерпением ждать новинки и рассмотреть подробности, обнаруженные в файлах Galaxy S25 Ultra», — резюмировали авторы.