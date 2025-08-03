Инсайдеры: HONOR Magic V Flip 2 получит самую большую батарею среди «раскладушек»

По информации Digital Chat Station, в HONOR Magic V Flip 2 будет установлен аккумулятор ёмкостью 5500 мАч. Для сравнения, Galaxy Z Flip 7 оснащён аккумулятором ёмкостью 4300 мАч. Если эта информация подтвердится, Magic V Flip 2 станет обладателем самого ёмкого аккумулятора среди складных телефонов на сегодняшний день.

По словам инсайдера, время зарядки не будет проблемой, так как телефон получит комплектную зарядку мощностью 80 Вт. Остальные характеристики, вероятно, будут представлены в конце этого августа. Также инсайдер отметил, что эта модель может получить следующие цвета корпуса: Moon Shadow White, Titanium Sky Grey, Dawn Purple и Dream Blue.

Но пока неизвестно, выйдет ли Magic V Flip 2 за пределами Китая.