Инсайдеры: Huawei работает над антибликовым покрытием для флагмана Mate 80

Новая технология уменьшает блики на 50% и устраняет 99% помех от света, повышая чёткость и снижая зрительную усталость. Технология уже используется в планшете MatePad Air 2025 и соответствует стандартам AG (антибликовый), AR (антибликовый с антибликовым покрытием) и AF (антибликовый с защитой от отпечатков пальцев).

Как отмечает портал GizmoChina, Samsung тоже внедрила в свои смартфоны антибликовое покрытие, технология применяется в линейке Galaxy S25 Ultra. Среди Android-смартфонов анбликовая технология внедрена и в флагманскую модель iQOO 13. Apple также работает над аналогичной технологией для iPhone.