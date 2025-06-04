Инсайдеры начали опровергать друг друга в связи с датой выхода Galaxy Z Fold 7

Эта утечка поступила от известного и авторитетного инсайдера Ice Universe, который зачастую точен в прогнозах. Однако другая утечка, автором которой является ещё один известный отраслевой аналитик Макс Джамбор, вышедшая «параллельно» приведённой выше, опровергает информацию о 10 июля, возможно, из-за противоречия, связанного с разницей часовых поясов. При этом утечка Джамбора не представляет дополнительных деталей.

Как отмечает источник, для серии Galaxy S25 ранние утечки из Южной Кореи указывали на дату запуска 23 января, в то время как Samsung представила устройство 22 января 2025 года в Сан-Франциско. Обе даты верны, но противоречили друг другу из-за разницы часовых поясов между Южной Кореей и Сан-Франциско.

«Не исключено, что и здесь происходит нечто подобное», — отмечено в материале.