Инсайдеры назвали дату презентации флагмана Samsung Galaxy S24

Эта информация схожа с той, которую недавно озвучил авторитетный инсайдер Ice Universe, назвавший 18 января. Возможно, разница в числах из-за отличия времени в США и Корее.

Samsung Galaxy S24 не получит каких-либо значимых изменений. Известно, что новшеством может стать титановый корпус и плоский экран, не имеющий скругленных краёв. Скорее всего, флагман получит новый чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen3.