Инсайдеры назвали дату выхода флагманского Redmi K30 Pro

Отмечается, что буквально сегодня вице-президент Xiaomi Group China Ван Сяоянь сообщил, что компания запланировала провести пресс-конференция, приуроченную к запуску грядущего флагмана Redmi K30 Pro, до официальной презентации Huawei P40. А учитывая тот факт, что китайская компания Redmi традиционно проводит пресс-конференции новинок именно по вторникам, можно предполагать, что презентация Redmi K30 Pro действительно состоится 24 марта.

Отметим, что более точная информация по поводу официальной даты анонса грядущей новинки Redmi K30 Pro ждет нас уже в рамках этой недели.