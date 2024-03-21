Инсайдеры назвали примерную дату «обнародования» iOS 18 на мероприятии WWDC

Как отмечают инсайдеры, в этом году WWDC с высокой вероятностью пройдёт с 3 по 7 июня либо с 10 по 14 июня. К такому выводу эксперты пришли, изучив даты предыдущих мероприятий: в 2023 году Apple провела WWDC с 5 по 9 июня, в 2022 году мероприятие прошло с 6 по 10 июня, а в 2021 году — с 7 по 11 июня.

При этом аналитики назвали и примерные даты, в которые Apple объявит день проведения мероприятия. Как правило, объявление даты WWDC приходится на март или апрель. В 2023 году объявление было озвучено 29 марта, в 2022 году Apple объявила о мероприятии 5 апреля, в 2021 году — 30 марта. Согласно расчётам MacRumors, дату мероприятия Apple, скорее всего, раскроет в период с 26 по 29 марта.

На WWDC 2024 будут представлены iOS и iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18, HomePod Software 18 и VisionOS 2. При этом разработчики сразу получат доступ к бета-версиям всех ОС.