Инсайдеры назвали толщину складных Galaxy Fold 7 и Flip 7: это не рекордсмены

Недавно слухи утверждали, что Galaxy Z Fold 7 может стать самым тонким складным телефоном, но источник CAD-файлов усомнился по поводу этой информации. Согласно CAD-файлам обоих устройств, толщина Galaxy Z Fold 7 в разложенном состоянии — 4,54 мм, Galaxy Z Flip 7 — 6,94 мм.

Теперь же инсайдеры говорят, что в сложенном состоянии толщина Galaxy Z Fold 7 должна составлять 9 мм, что на 0,1 мм больше, чем у OPPO Find N5, который в настоящее время является самым тонким складным телефоном. В развёрнутом виде его размеры составляют 158,43 x 143,14 x 4,54 мм.

Как сообщается, Galaxy Z Fold 7 имеет тройную камеру на задней панели, а Galaxy Z Flip 7 не изменил свою толщину по сравнению с предшественником. Размеры Galaxy Z Flip 7 составляют 166,61 x 75,23 x 6,84 мм, а с учётом выступа камеры — 9,17 мм.

Согласно последним сообщениям, Galaxy Z Flip 7 получит аккумулятор ёмкостью 4300 мАч, что на 300 мАч больше, чем у Galaxy Z Flip 6. Возможно, как раз увеличением аккумулятора и объясняется, «нерекордная» толщина складных флагманов Samsung.

«Похоже, Samsung сосредоточена на увеличении ёмкости аккумулятора, а не на её уменьшении. И это нормально, потому что смартфоны Samsung Galaxy Z Flip уже давно впечатляюще тонкие по сравнению с конкурентами, в отличие от линейки Galaxy Z Fold», — пишут инсайдеры.