Инсайдеры назвали возможную цену на новый складной iPhone: $2399

Аналитики предполагают, что стоимость iPhone Fold (возможно, iPhone Ultra) составит $2399, что превышает ожидаемые $2000. Таким образом, цена на новый iPhone будет выше, чем на iPhone 17 Pro Max, стартовая цена которого начинается от $1199.

Для сравнения, Galaxy Z7 Fold от Samsung оценивается в $1999, а Pixel 10 Pro Fold — в $1799.

Пока характеристики новой модели от Apple не раскрываются, вендор озвучит их на презентации.