Инсайдеры назвали возможную цену на новый складной iPhone: $2399

Опубликовано 25 ноября 2025, 21:461 мин.
Инсайдеры назвали возможную цену на новый складной iPhone: $2399Дороже, чем текущие флагманы
По слухам, первый складной iPhone, который Apple представит в 2026 году, будет позиционироваться как премиальная модель. Нескорые инсайдеры прогнозируют достаточно высокую цену на устройство. Появилась информация и от аналитической компании Fubon Research.
Аналитики предполагают, что стоимость iPhone Fold (возможно, iPhone Ultra) составит $2399, что превышает ожидаемые $2000. Таким образом, цена на новый iPhone будет выше, чем на iPhone 17 Pro Max, стартовая цена которого начинается от $1199.
Для сравнения, Galaxy Z7 Fold от Samsung оценивается в $1999, а Pixel 10 Pro Fold — в $1799.
Пока характеристики новой модели от Apple не раскрываются, вендор озвучит их на презентации.
Источник:9to5Mac
Автор:Андрей Кадуков