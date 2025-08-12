Инсайдеры не смогли договориться о дате выхода Huawei Mate 80

Ранее инсайдер FixedFocus сообщил, что компания ускорила производство, и при удачном раскладе презентация может состояться раньше. Однако теперь тот же источник намекает, что смартфоны могут выйти в ноябре, как и прошлогодняя серия Mate 70.

Для справки: Mate 70 представили в ноябре, а Mate 60 — в сентябре. Задержка тогда была связана с серьёзными улучшениями в «железе» и программном обеспечении. Похоже, Huawei снова готовит ряд нововведений.

Среди ожидаемых функций — встроенный вентилятор для охлаждения, новый процессор Kirin с поддержкой 5G, улучшенная камера с зумом, плоский экран, увеличенная батарея и другие усовершенствования.

Некоторые утечки считают, что после позднего выхода модели Pura 80 вряд ли стоит ждать Mate 80 раньше декабря.

Пока компания не дала официальных комментариев, остаётся лишь ждать.