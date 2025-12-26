Инсайдеры опубликовали «живое» фото бюджетного, но мощного телефона OnePlus Turbo

Согласно первоначальным сообщениям, устройство будет оснащено 6,8-дюймовым экраном с разрешением 1500x3200 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Однако ранее упоминалось, что потенциальная частота обновления составит 165 Гц.

Ожидается, что смартфон будет работать на чипсете Snapdragon 7s Gen 4, хотя также были предположения о Snapdragon 8s Gen 4. Различные источники подтверждают наличие аккумулятора ёмкостью 9000 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Смартфон будет иметь пластиковый корпус синего и чёрного цветов.

В Китае OnePlus Turbo может быть представлен уже в январе, а глобальная продажа запланирована на март. На международном рынке устройство может продаваться под брендом Nord. Также предполагается, что глобальный вариант будет иметь немного меньшую ёмкость аккумулятора, какую конкретно, пока не неизвестно.