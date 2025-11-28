Инсайдеры предупредили о намерениях Samsung повысить цены на смартфоны

Портал Sammy Fans со ссылкой на отраслевые источники рассказ-ал, что для стабильных продаж, Samsung может отказаться от повышения цен на свои флагманские модели телефонов, но бюджетные и средние модели могут буквально взлететь в цене.

Начиная с 2026 года, компания планирует регулярно пересматривать свою ценовую стратегию. на это влияет и тот факт, что цены на оперативную память Samsung DDR5 за последнее время выросли почти втрое.

Существенное увеличение стоимости оперативной памяти для персональных компьютеров неизбежно повлияет на цены и на мобильные чипы. К тому же производители DRAM, включая Samsung, переходят на чипы HBM, что приводит к сокращению запасов DRAM.

При этом отраслевые аналитики прогнозируют, что Samsung столкнётся с трудностями в поддержании стабильных цен на серию Galaxy S26. Это может быть связано с тем, с 2026 году вендор планирует выпустить новую серию процессоров для линейки Exynos для Galaxy S26, доля которых на рынке составит от 25% до 30%. А если рост стоимости комплектующих продолжится, это может привести к повышению цен на Galaxy S27.