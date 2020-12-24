Инсайдеры раскрыли появление подэкранной фронтальной камеры в флагманском Xiaomi Mi 11 Pro
Вообще, 28 декабря от Xiaomi ожидают анонса как минимум двух версия флагмана: Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Pro, передаёт Gizmochina. И если в основном устройства мало чем будут отличаться, то применение новейшей технологии размещения селфи-камеры всё же будет их малость разнить. К слову, последние данные гласят, что технология камеры под экраном третьего поколения Xiaomi была готова ещё в августе этого года.
Напомним, что и Mi 11, и Mi 11 Pro будут работать на базе флагманского Snapdragon 888, до 12 ГБ оперативной памяти и быстрые зарядки. «Младшей» версии приписывают блочок на 55 Вт, а вот «старшая» может получить все 100+ Вт. Ожидается, что сначала в продажу поступит Xiaomi Mi 11, а случится это в ближайшие недели после анонса. Чуть позже, на пару-тройку недель, в продаже появится и Mi 11 Pro.