Телефоны
20:50, 30 апреля 2023
1 мин.

Инсайдеры раскрыли внешний вид складного флагмана Samsung Galaxy Z Fold 5

И отличия от предшественника

В Сети появились неофициальные изображения ожидаемого складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 5.

Рендеры опубликовали OnLeaks и Smartprix и на них можно увидеть устройство, которое подозрительно напоминает прошлогодний Galaxy Z Fold 4. Да, судя по изображениям, дизайн Galaxy Z Fold 5 практически не изменился по сравнению с предшественником.

Но стоит отметить, что есть и некоторые новшества. Например, модуль задней камеры получил другое расположение вспышки.

Инсайдеры раскрыли внешний вид складного флагмана Samsung Galaxy Z Fold 5
TechRadar

Что касается габаритов, Z Fold 5 будет немного отличаться от прошлого поколения. Размеры новинки составят 154,9 мм x 129,9 мм x 6,3 мм, в то время как размеры предыдущей модели составляли 155,1 мм x 130,1 мм x 6,3 мм.

Интересно отметить, что новая версия смартфона будет чуть тоньше в сложенном виде. Это стало возможным благодаря новой конструкции шарнира, разработанной Samsung.

Новости партнеров
Новости партнеров