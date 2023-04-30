Инсайдеры раскрыли внешний вид складного флагмана Samsung Galaxy Z Fold 5

Рендеры опубликовали OnLeaks и Smartprix и на них можно увидеть устройство, которое подозрительно напоминает прошлогодний Galaxy Z Fold 4. Да, судя по изображениям, дизайн Galaxy Z Fold 5 практически не изменился по сравнению с предшественником.

Но стоит отметить, что есть и некоторые новшества. Например, модуль задней камеры получил другое расположение вспышки.