Инсайдеры раскрыли внешний вид складного флагмана Samsung Galaxy Z Fold 5

Инсайдеры раскрыли внешний вид складного флагмана Samsung Galaxy Z Fold 5И отличия от предшественника
В Сети появились неофициальные изображения ожидаемого складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 5.
Рендеры опубликовали OnLeaks и Smartprix и на них можно увидеть устройство, которое подозрительно напоминает прошлогодний Galaxy Z Fold 4. Да, судя по изображениям, дизайн Galaxy Z Fold 5 практически не изменился по сравнению с предшественником.
Но стоит отметить, что есть и некоторые новшества. Например, модуль задней камеры получил другое расположение вспышки.
Что касается габаритов, Z Fold 5 будет немного отличаться от прошлого поколения. Размеры новинки составят 154,9 мм x 129,9 мм x 6,3 мм, в то время как размеры предыдущей модели составляли 155,1 мм x 130,1 мм x 6,3 мм.
Интересно отметить, что новая версия смартфона будет чуть тоньше в сложенном виде. Это стало возможным благодаря новой конструкции шарнира, разработанной Samsung.