Инсайдеры рассказали, что Galaxy S26 может получить 2-нм чип Exynos 2600

Ранее журналист Роланд Квандт, а сейчас издание ET News сообщило о том, что в линейке Galaxy S26 не будет чипов от AMD. Samsung начнёт оснащать свои флагманы кастомным чипсетом Exynos. В данном случае речь идёт о чипе Exynos 2600 под кодовым названием Thetis (Фетида) в честь греческой богини моря.

Это будет 2-нм чип, как у Apple и Qualcomm. Производство Exynos 2600 может стартовать в середине 2025 года, чтобы Samsung успела обеспечить новую серию смартфонов этим чипсетом к 2026 году.