Инсайдеры рассказали, что Galaxy S26 может получить 2-нм чип Exynos 2600

Опубликовано 25 мая 2024, 17:15
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Инсайдеры рассказали, что Galaxy S26 может получить 2-нм чип Exynos 2600Официальных подтверждений этому пока нет
Появляется всё больше инсайдерской информации касательно чипа, который может быть установлен в будущей линейке Samsung Galaxy S26.
Ранее журналист Роланд Квандт, а сейчас издание ET News сообщило о том, что в линейке Galaxy S26 не будет чипов от AMD. Samsung начнёт оснащать свои флагманы кастомным чипсетом Exynos. В данном случае речь идёт о чипе Exynos 2600 под кодовым названием Thetis (Фетида) в честь греческой богини моря.
Это будет 2-нм чип, как у Apple и Qualcomm. Производство Exynos 2600 может стартовать в середине 2025 года, чтобы Samsung успела обеспечить новую серию смартфонов этим чипсетом к 2026 году.
Источник:Android Authority
Автор:Андрей Кадуков
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