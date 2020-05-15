Инсайдеры рассказали о характеристиках неанонсированного флагмана Xiaomi Mi 11

Так, согласно опубликованным данным, Xiaomi Mi 11 может получить подэкранную селфи-камеру. К слову о самом экране смартфона, он, по предварительным данным, будет иметь изогнутые края, а его эффективная площадь может достигнуть максимальных 100%. Частота обновления изображения, в свою очередь, может составить порядка 144 Гц. Сердцем смартфона может послужить Snapdragon 876. Xiaomi Mi 11, как ожидается, получит энергоемкий аккумулятор на 6000 мАч, с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт.

Судя по утечке, грядущий флагман может удивить и своими фотовозможностями. Так, смартфон могут оборудовать 144 Мп основной камерой с возможностью 100-кратного зуммирования.