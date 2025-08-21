Инсайдеры рассказали об отсутствии испарительной камеры в базовой модели Pixel 10

К «прошкам» относятся Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и складной Pixel 10 Pro Fold. Младшая модель, Pixel 10, получила «графитовое терморешение».

Устройства серии работают на новом чипе Google Tensor G5, произведённом TSMC по 3-нм техпроцессу, что может улучшить ситуацию с нагревом. В сочетании с испарительным охлаждением SoC может решить проблему перегрева.

Инсайдеры отмечают, что говорить об эффективности представленной технологии пока не приходится, — ещё не было реальных тестов. «Pixel 9 хуже справлялся с отводом тепла, чем Pixel 9 Pro, поэтому нас больше интересуют улучшения в Pixel 10 благодаря новому чипу. В любом случае обзоры появятся в ближайшее время», — пишут инсайдеры.