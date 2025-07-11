Инсайдеры: Samsung готова выпустить трёхскладный смартфон уже в 2025 году

Как будет называться эта модель, пока неизвестно. Чаще всего в утечках мелькает название Galaxy G Fold. Но окончательное название ещё не определено.

По информации от неназванного топ-менеджера Samsung, вендор сосредоточен на совершенствовании продукта и удобстве использования. Но главное, на чём фокусируется компания, — прогнозирование спроса, существует ли смысл в выпуске такой модели.

Ранее инсайдеры из Android Authority рассказали, что Samsung уже разрабатывает аппаратное обеспечение для нового форм-фактора. И крайне важно прогнозирование жизнеспособности нового форм-фактора, это является ключевым вопросом для компании в отношении Galaxy G Fold.

По этой причине Samsung может представить Galaxy G Fold ограниченным тиражом в Корее и Китае, чтобы проверить наличие спроса. «У нас уже есть складной ноутбук, мы его разработали и всё такое. Так что для нас это не новая концепция. Мы обсуждаем его жизнеспособность. Когда я говорю о жизнеспособности, я имею в виду, действительно ли существует спрос на этот форм-фактор?», — рассказал представитель Samsung.