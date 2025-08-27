Инсайдеры: Samsung изменит дизайн Galaxy S26 Ultra для улучшения камер

Как отмечают обозреватели, примерно раз в два года Samsung выпускает обновления для своих камер. Ходят слухи, что в Galaxy S26 Ultra будут внесены серьёзные изменения, которые могут повлиять на внешний вид устройства.

Последний смартфон, который использовал боковое расположение камер, был Galaxy S21 Ultra. Возможные улучшения могут включать обновление основного сенсора и увеличение кратности зум-объектива. Это может привести к тому, что дизайн Galaxy S26 Ultra будет напоминать серию Galaxy Note или Galaxy S с закруглёнными краями.

Кроме того, в текущих моделях модуль камеры выступает из корпуса. Но вендор может вернуться к «острову» камеры, что и обеспечит обновлённый дизайн. Изменится «внешность» следующих поколений и потому, что обновление камер потребует больше места для новых компонентов. Возможно, корпус будет увеличен.