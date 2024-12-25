Инсайдеры: Samsung в 2025 году выпустит меньше складных смартфонов, чем в 2024

Опубликовано 25 декабря 2024, 13:301 мин.
Инсайдеры: Samsung в 2025 году выпустит меньше складных смартфонов, чем в 2024Из-за снижения спроса
Согласно инсайдерскому южнокорейскому изданию EtNews, Samsung в 2025 году откажется от больших поставок складных устройств. Это вызвано спадом ажиотажа и снижением спроса на такую электронику.
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Samsung не намерена гнаться за количественным выражением продаж складных устройств, поэтому сосредоточится на производстве стандартных смартфонов. Согласно инсайдерам, на 2025 год запланирован выпуск 2 млн смартфонов-планшетов Z Fold 7 и 3 млн складных флагманских смартфонов Z Flip 7, то есть всего 5 млн складных устройств. В 2024 Samsung отгрузила 8 млн таких девайсов.
Также инсайдеры говорят, что Samsung намерена увеличить производство флагманских моделей серии Galaxy S25 до 37,4 млн штук, на 7%. В 2024 году вендор выпустил 35 млн Galaxy S24.
Источник:EtNews
Автор:Андрей Кадуков