Инсайдеры: Samsung в 2025 году выпустит меньше складных смартфонов, чем в 2024

Samsung не намерена гнаться за количественным выражением продаж складных устройств, поэтому сосредоточится на производстве стандартных смартфонов. Согласно инсайдерам, на 2025 год запланирован выпуск 2 млн смартфонов-планшетов Z Fold 7 и 3 млн складных флагманских смартфонов Z Flip 7, то есть всего 5 млн складных устройств. В 2024 Samsung отгрузила 8 млн таких девайсов.

Также инсайдеры говорят, что Samsung намерена увеличить производство флагманских моделей серии Galaxy S25 до 37,4 млн штук, на 7%. В 2024 году вендор выпустил 35 млн Galaxy S24.