Инсайдеры: складной Pixel 10 Pro Fold получит самую высокую пылевлагозащиту

Источник опубликовал технические характеристиками Pixel 10 Pro Fold. Согласно инсайдерам, этот телефон будет защищён от пыли и влаги лучше конкурентов. На том же уровне, что и флагманы в стандартном форм-факторе: модель получит класс пылевлагозащиты IP68. И это будет одно из ключевых отличий Pixel 10 Pro Fold от других складных телефонов.

Аккумулятор этой складной модели будет иметь ёмкость 5015 мАч. Заряжать его можно будет с помощью зарядного устройства мощностью 30 Вт.

В телефоне будет установлена 10,8 Мп камера с 5-кратным увеличением. Но есть информация, что телефон также поддерживает 10-кратный зум. Инсайдеры отмечают, что это может быть маркетинговым трюком, так как стандартная 5-кратная камера не может дать 10-кратный зум.

Также смартфон получит основную камеру на 48 Мп, сверхширокоугольную — на 10,5 Мп, селфи-камеру — на 10 Мп. Эти камеры такие же, как у прошлогоднего складного Pixel.

Скорее всего, «раскладушка» будет оснащена процессором Tensor G5, 16 ГБ ОЗУ и накопителем от 256 ГБ / 1 ТБ. Экран будет 8" с яркостью до 3000 нит. Экран на крышке будет 6,4" тоже с яркостью 3000 нит.

Pixel 10 Pro Fold будет работать на базе Android 16 и получит обновления в течение семи лет. Кроме того, модель будет поддерживать аксессуары PixelSnap и беспроводную зарядку, однако зарядного устройства в комплекте не будет.