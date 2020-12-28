Инсайдеры сравнил "живое" фото Samsung Galaxy S21 с рендером

Напомним, что анонс флагманской линейки Galaxy S21 запланирован на первую половину января, а именно на 14 число. Базовую модель Galaxy S21 оснастят Dynamic AMOLED 2X экраном на 6,2 дюймов с разрешением Full HD+ и частотой изображения до 120 Гц. Что интересно, европейские версии смартфона получат процессор Exynos 2100, тогда как американские будут работать на базе Snapdragon 888.