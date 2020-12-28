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Сегодня 20:06
Инсайдеры сравнил "живое" фото Samsung Galaxy S21 с рендером
Вживую он даже лучше
Ранее в сети публиковали рендеры грядущего Samsung Galaxy S21. Сейчас же инсайдер решил сравнить, соответствуют ли они “живыми” фотографиям неанонсированного смартфона.
Судя по опубликованному проверенным инсайдером UniverseIce изображению, вживую Samsung Galaxy S21 выглядит даже лучше, чем на рендере. Так, рамки на “живом” смартфоне заметно уже, чем демонстрируется на рендере.
Напомним, что анонс флагманской линейки Galaxy S21 запланирован на первую половину января, а именно на 14 число. Базовую модель Galaxy S21 оснастят Dynamic AMOLED 2X экраном на 6,2 дюймов с разрешением Full HD+ и частотой изображения до 120 Гц. Что интересно, европейские версии смартфона получат процессор Exynos 2100, тогда как американские будут работать на базе Snapdragon 888.