Инсайдеры сравнили Galaxy S25 Edge и бюджетный Infinix Hot 60 Pro+

Ожидается, что Infinix Hot 60 Pro+ будет одним из самых тонких телефонов с изогнутым дисплеем толщиной 5,95 мм и весом 154,6 г по сравнению с 163,8 г у Galaxy S25 Edge. Несмотря на небольшую толщину, Infinix кажется тоньше за счёт закруглённого дизайна экрана и задней крышки. Hot 60 Pro+ будет на 0,2 мм толще Galaxy S25 Edge.

Ёмкость аккумулятора модели Infinix не раскрывается, но инсайдеры предполагают, что устройство получит мощную батарею. Samsung пришлось пойти на компромисс с размером батареи для тонкого Galaxy S25 Edge, оснастив его аккумулятором ёмкостью 3999 мАч. Хотя Infinix ещё не подтвердила модель выход Hot 60 Pro+, утечки намекают на скорый летний запуск этого бюджетного тонкого устройства. Это должен быть бюджетный смартфон, но цена пока также неизвестна.