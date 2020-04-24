Инсайдеры сравнили внутренности iPhone SE и iPhone 8

Тогда как благодаря сравнению внутренностей стало понятно, что отличается iPhone SE еще и модемом и Wi-Fi модулем. Кроме того, выяснилось, что смартфон оснащен тем же коннектором для батареи, как в iPhone 11, а также модулем со вспышкой. Также инсайдеры отметили, что многие детали iPhone 8 могут подойти и для iPhone SE. В число таких деталей, к слову, относят экран.