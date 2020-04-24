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Сегодня 13:48
Инсайдеры сравнили внутренности iPhone SE и iPhone 8
Благодаря чему всплыли новые отличия смартфонов
В сети был опубликован ролик, в котором инсайдеры сравнили внутренности iPhone SE и iPhone 8, что, в свою очередь, позволило выяснить, отличаются ли данные модели внутри.
Напомним об уже известных различиях смартфонов. Так, в iPhone SE установлен иной датчик основной камеры, увеличен объем оперативной памяти, а работа смартфона осуществляется на базе A13 Bionic, подобно iPhone 11 и 11 Pro.
Тогда как благодаря сравнению внутренностей стало понятно, что отличается iPhone SE еще и модемом и Wi-Fi модулем. Кроме того, выяснилось, что смартфон оснащен тем же коннектором для батареи, как в iPhone 11, а также модулем со вспышкой. Также инсайдеры отметили, что многие детали iPhone 8 могут подойти и для iPhone SE. В число таких деталей, к слову, относят экран.