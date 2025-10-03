Инсайдеры: улучшение селфи-камеры в Galaxy S26 будет достигаться за счёт ПО

Инсайдер сообщил, что все телефоны линейки Galaxy S26 будут оснащены 12 Мп селфи-камерой с автофокусом.

Обозреватели отмечают, что, хотя Samsung могла бы улучшить селфи-камеру, добавив такие функции, как более широкая диафрагма или крупный сенсор, вероятность этих изменений кажется низкой. Компания последовательно использует камеру f/2.2 на 12 Мп во всех сериях Galaxy S, начиная с линейки S23. Кроме того, Samsung «не славится» активным подходом к обновлению оборудования. Поэтому любые улучшения качества селфи могут быть только программными.

Кроме того, Квандт не подтвердил слухи о возрождении Samsung модели Galaxy S26+. Он подчеркнул, что ему известно только о трёх готовящихся моделях линейки, но S26 Plus не упоминается.