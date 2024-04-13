Инсайдеры: в мае смартфоны Galaxy S22 и S21 получат оболочку One UI 6.1

Для этого оболочка указанных моделей будет обновлена до One UI 6.1. По информации инсайдеров, обновление выйдет в мае, более точных дат они не представили.

Отмечается, что смартфоны, на которые придёт Galaxy AI, получат функционал с «уровнем искусственного интеллекта Galaxy S23 FE».

Также инсайдеры сообщили, что ряд ИИ-функций получат и устаревшие складные модели Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3.