Инсайдеры: в мае смартфоны Galaxy S22 и S21 получат оболочку One UI 6.1

Опубликовано 13 апреля 2024, 17:15
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Инсайдеры: в мае смартфоны Galaxy S22 и S21 получат оболочку One UI 6.1И некоторые другие модели
Издание Phonearena сообщило о том, что смартфоны серии Galaxy S22, S21, складные модели 2022 года и планшеты линейки Galaxy Tab S8 получат нейросеть Galaxy AI, как во флагманских смартфонах Samsung.
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Для этого оболочка указанных моделей будет обновлена до One UI 6.1. По информации инсайдеров, обновление выйдет в мае, более точных дат они не представили.
Отмечается, что смартфоны, на которые придёт Galaxy AI, получат функционал с «уровнем искусственного интеллекта Galaxy S23 FE».
Также инсайдеры сообщили, что ряд ИИ-функций получат и устаревшие складные модели Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3.
Источник:Phonearena
Автор:Андрей Кадуков