Инсайдеры: в серии Galaxy S26 будет использоваться только процессор Exynos 2600

Exynos 2600 будет значительно лучше в области ИИ с производительностью в 6 раз выше, чем у Apple A19 Pro в iPhone 17 Pro. Графический процессор нового чипа также показывает прирост на 75%, а в сравнении с Apple — на 14-15%. По сравнению с процессором Snapdragon 8 Gen 5 Elite от Qualcomm, Exynos 2600 предложит на 30% более продвинутые возможности ИИ и на 29% лучшую производительность графического процессора.

Процессор Exynos 2600 включает в себя 10 ядер с тактовой частотой до 3,80 ГГц, при этом модем был выделен для повышения энергоэффективности. Отмечается, что для улучшения тепловыделения Samsung внедрила систему теплоотвода (HPB) и технологию разветвлённой структуры на уровне пластин (FOWLP). Традиционно чипы Exynos устанавливались в устройства, продаваемые в Корее и Европе, тогда как в США, Японии и Китае предпочтение отдавалось процессорам Snapdragon. Тем не менее, теперь Samsung намерена использовать Exynos во всех моделях серии S26, включая Ultra, что впервые произойдёт со времен серии Galaxy S22.