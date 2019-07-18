Instagram начал массово скрывать лайки

Команда фотосервиса Instagram начала широкомасштабно тестировать новую функцию — возможность скрыть количество лайков, полученных тем или иным постом в соцсети. Теперь она расширена на ещё шесть стран.

Напомним, ранее «лайки» уже были отключены в России. Ранее тестирование новой функции запустили в Канаде. Теперь счётчики лайков можно также отключить в Австралии, Бразилии, Канаде, Ирландии, Италии, Японии и Новой Зеландии.

По словам разработчиков, данная функция должна помочь пользователям сосредоточиться на контенте, а не на количестве лайков, полученных им. Когда кто-то попытается увидеть, сколько лайков набрал тот или иной пост, появится следующее оповещение: «Только имя пользователя видит, сколько человек поставили “Нравится” этой публикации».