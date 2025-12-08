Intel создаст процессор для iPhone 20

По данным аналитика Джеффа Пу, Intel «вероятнее всего» станет производственным партнёром Apple для некоторых чипов iPhone, начиная с 2028 года.

Речь идёт не о дизайне процессоров: Apple продолжит разрабатывать свою A-серии сама. Intel будет только производить часть чипов по будущему техпроцессу Intel 14A, тогда как основной объём по-прежнему останется за TSMC.

Если сроки подтвердятся, Intel может начать выпуск A22 — вероятного процессора для iPhone 20 и iPhone 20e.

Это не первый слух о расширении сотрудничества. Ранее Мин-Чи Куо сообщал, что Intel готовится выпускать и самые бюджетные M-чипы для Mac и iPad, причём на более передовом 18A техпроцессе. Поставки ожидаются с середины 2027 года.

Интересно, что Intel уже участвовала в создании iPhone: компания поставляла LTE-модемы для iPhone 7–11, но затем Apple отказалась от их разработки.