Интерес россиян к iPhone рухнул в начале 2023 года

Так, за первые три месяца 2023 года продажи iPhone в России упали на 30% (до 700 000 устройств) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Раньше компания была на третьем месте по продажам смартфонов в стране, но сейчас она опустились до пятого места. Доля Apple на рынке уменьшилась с 14% до 11%.

На первом месте расположилась Xiaomi. Китайский производитель продал 1,3 млн смартфонов в России только за I квартал 2023 года! Samsung на втором месте с 900 тыс проданных телефонов. Улучшили свои показатели и Honor с Realme.

Отметим, что несмотря на имеющиеся проблемы, Apple всё ещё в тройке лидеров по количеству используемых смартфонов в России. Более 13 млн россиян используют iPhone, в то время как у Samsung и Xiaomi этот показатель составляет 31 и 24,8 млн устройств соответственно.