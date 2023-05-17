Интерес россиян к отечественным смартфонам упал почти до 0%

По данным специалистов GS Group, за первые три месяца 2023 года их доля на общем рынке упала с 2% до 0,1%. Это значит, что из каждых тысячи проданных смартфонов только один был российским.

При этом старые кнопочные телефоны наших производителей наоборот стали покупать чаще. Их доля на рынке выросла с 60% до 75%. Но здесь надо учитывать, что уровень продаж подобных девайсов сам по себе достаточно низок.

Почему так произошло? Специалисты говорят, что дело в том, что китайские производители начали делать свои смартфоны ещё лучше и дешевле.

Кроме того, стало сложнее перевозить товары из-за границы, это тоже подняло цены. И наконец, российским брендам стало сложнее работать с сервисами Google из-за санкций США.

Отметим, что по данным «М.Видео-Эльдорадо», россияне предпочитают достаточно дорогие смартфона. Так, флагманские модели стоимостью выше 50 тыс рублей занимают 40% от всех продаж.