Интересно, почему: Samsung откажется от буквы Z в названиях смартфонов Galaxy Z Flip и Z Fold

Буква «Z», используемая в их названии, символизировала их возможность складываться за счёт гибкого дисплея.

Но, как стало известно, корейский IT-гигант решил отказаться от подобного нейминга. По данным инсайдера под ником SnoopyTech, новые складные смартфоны Samsung выйдут без буквы «Z» в названии.

Сообщается, что причиной этого является то, что её также используют российские войска для обозначения военной техники, а компания не хочет, чтобы её продукция как-либо ассоциировалась с ситуацией на Украине.

Напомним, что анонс новеньких Samsung Galaxy Fold и Flip ожидается уже 10 августа в рамках презентации Galaxy Unpacked.