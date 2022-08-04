Интересно, почему: Samsung откажется от буквы Z в названиях смартфонов Galaxy Z Flip и Z Fold

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Интересно, почему: Samsung откажется от буквы Z в названиях смартфонов Galaxy Z Flip и Z FoldТеперь это будут просто Galaxy Fold и Galaxy Flip
Несколько лет назад в числе устройств, выпускаемых компанией Samsung, появились две новые линейки — Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold.
Буква «Z», используемая в их названии, символизировала их возможность складываться за счёт гибкого дисплея.
Но, как стало известно, корейский IT-гигант решил отказаться от подобного нейминга. По данным инсайдера под ником SnoopyTech, новые складные смартфоны Samsung выйдут без буквы «Z» в названии.
Сообщается, что причиной этого является то, что её также используют российские войска для обозначения военной техники, а компания не хочет, чтобы её продукция как-либо ассоциировалась с ситуацией на Украине.
Напомним, что анонс новеньких Samsung Galaxy Fold и Flip ожидается уже 10 августа в рамках презентации Galaxy Unpacked.