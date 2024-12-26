Интересный блок камер: в сеть слили фото недорогого смартфона Nubia Focus 2

Опубликовано 26 декабря 2024, 07:461 мин.
Интересный блок камер: в сеть слили фото недорогого смартфона Nubia Focus 2Глоток свежего воздуха?
Компания Nubia готовится представить второе поколение смартфонов линейки Focus и утечки уже раскрыли одну из главных особенностей устройства — дизайн блока камер.
Nubia Focus 2 получил круглый модуль для тройной камеры, выполненный в уникальном стиле с черно-серебристой отделкой и красной фирменной эмблемой Neovision.
Блок камер отличается необычным оформлением, которое может намекать на наличие аппаратного переключателя или другой новой функции.
Остальная часть задней панели смартфона выполнена из пластика или стекла с эффектом жемчужного блеска, что придает устройству утонченный вид.
По данным утечки, Nubia Focus 2 (модель Z2462N) поддерживает 5G, работает под управлением NebulaOS 1.0.0 и соответствует стандартам безопасности ЕС. Однако остальные характеристики устройства пока не раскрыты.