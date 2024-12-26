Интересный блок камер: в сеть слили фото недорогого смартфона Nubia Focus 2

Остальная часть задней панели смартфона выполнена из пластика или стекла с эффектом жемчужного блеска, что придает устройству утонченный вид.

По данным утечки, Nubia Focus 2 (модель Z2462N) поддерживает 5G, работает под управлением NebulaOS 1.0.0 и соответствует стандартам безопасности ЕС. Однако остальные характеристики устройства пока не раскрыты.