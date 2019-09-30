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Сегодня 09:30

Интернет-магазины подтвердили скорый анонс Xiaomi Mi Mix 4 5G

В первую очередь слив произошел со стороны TMall
В момент, когда Xiaomi со сцены представила Mix Alpha, многие расстроились, что в этом году они не получат возможность купить доступный смартфон в линейке Mi Mix. Но как оказалось, не все так грустно — вероятнее всего следующим смартфоном компании будет именно Mi Mix 4. Да, Mix 4 и Mix Alpha — это, оказывается, два разных устройства.

Несмотря на то, что дату анонса новый флагман Xiaomi еще не имеет, многие китайские интернет-магазины уже готовят почву для начала продаж нового устройства. Так, крупнейший китайский онлайн-ритейлер TMall создал страницу-заглушку для нового Mi Mix 4, на котором сразу же после анонса расположится лот со смартфоном. К сожалению, по заглушке нельзя ничего сказать ни о внешнем виде, ни о “железной” составляющей грядущего флагмана Xiaomi — единственное, что подтверждает данная страница, так это то, что новый смартфон будет поддерживать мобильные сети пятого поколения.

Премьера Xiaomi Mi Mix 4 ожидается уже в октябре, цена на новинку все еще остается неизвестной.

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