Интернет-магазины подтвердили скорый анонс Xiaomi Mi Mix 4 5G

Несмотря на то, что дату анонса новый флагман Xiaomi еще не имеет, многие китайские интернет-магазины уже готовят почву для начала продаж нового устройства. Так, крупнейший китайский онлайн-ритейлер TMall создал страницу-заглушку для нового Mi Mix 4, на котором сразу же после анонса расположится лот со смартфоном. К сожалению, по заглушке нельзя ничего сказать ни о внешнем виде, ни о “железной” составляющей грядущего флагмана Xiaomi — единственное, что подтверждает данная страница, так это то, что новый смартфон будет поддерживать мобильные сети пятого поколения.