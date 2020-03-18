Интернет-магазины предлагают заплатить 712 долларов за неанонсированный флагман Huawei P40 Pro

При этом важно понимать, что в 712 долларов оценен своеобразный депозит — в случае, если устройство в конечном итоге окажется дороже, покупателя попросят доплатить сверху недостающую сумму. А доплатить явно придется, так как, судя по последним данным, стартовая цена Huawei P40 Pro будет находиться на уровне 783 доллара за версию 8/128 ГБ. В свою очередь версия на 8/256 ГБ будет оценена в 855 долларов, а версия на 8/512 ГБ обойдется покупателям в 969 долларов.