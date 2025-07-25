Инженер добавил USB-C в iPhone 13 и 14 с помощью специального чехла

Новинка позволяет добавить современный разъём к моделям, где по-прежнему используется Lightning, и получить поддержку быстрой зарядки, передачи данных и даже проводного Apple CarPlay.

Решение основано на встроенной плате, которая перенаправляет сигналы с Lightning на USB-C. Более того, чехол оборудован магнитами для улучшенной совместимости с MagSafe.

Пока устройство поддерживает модели iPhone 13 mini, iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max. Цена — от $55 до $63 в зависимости от модели, продажи уже открыты.