Инженер добавил USB-C в iPhone 13 и 14 с помощью специального чехла

Инженер добавил USB-C в iPhone 13 и 14 с помощью специального чехлаЭто тот самый парень, что воткнул USB-C в iPhone X
Новинка позволяет добавить современный разъём к моделям, где по-прежнему используется Lightning, и получить поддержку быстрой зарядки, передачи данных и даже проводного Apple CarPlay.
Решение основано на встроенной плате, которая перенаправляет сигналы с Lightning на USB-C. Более того, чехол оборудован магнитами для улучшенной совместимости с MagSafe.
Пока устройство поддерживает модели iPhone 13 mini, iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max. Цена — от $55 до $63 в зависимости от модели, продажи уже открыты.
Это не первая работа Пийонеля в этой сфере. В 2021 году он прославился после того, как создал первый в мире iPhone с USB-C — модифицированный iPhone X, проданный на аукционе за $85 000.
Теперь он делает доступной подобную функциональность для широкой аудитории с помощью съёмного аксессуара. В будущем инженер планирует выпустить версии чехла и для других моделей iPhone.