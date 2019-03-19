Инженерный образец оригинального iPhone показался на фото

Напомним, Apple представила свой первый смартфон в январе 2007 года и начала его продавать только через полгода. Разработка велась в условиях строжайшей секретности. Такая плата тестировать функции и приложения смартфона, не предоставляя сотрудникам без должного уровня доступа возможности ознакомиться с дизайном устройства.