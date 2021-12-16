Инженеры придумали, как добиться недельной работы смартфонов без подзарядки

Изменив расположение транзисторов в процессорах

Инженеры двух мировых компаний, IBM и Samsung, заявили о разработке новой технологии выполнения процессоров в смартфонах. По словам специалистов, вертикальное расположение транзисторов в мобильных чипах позволит оптимально распределять энергию по компонентам устройств.