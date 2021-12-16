Инженеры придумали, как добиться недельной работы смартфонов без подзарядки

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Инженеры придумали, как добиться недельной работы смартфонов без подзарядкиИзменив расположение транзисторов в процессорах
Инженеры двух мировых компаний, IBM и Samsung, заявили о разработке новой технологии выполнения процессоров в смартфонах. По словам специалистов, вертикальное расположение транзисторов в мобильных чипах позволит оптимально распределять энергию по компонентам устройств.
Технология называется Vertical Transport Field Effect Transistors (VTFET). Предположительно, она придёт на смену существующей технологии горизонтального расположения транзисторов — FinFET. Благодаря технологии инженеры надеются двукратно улучшить производительность смартфонов и сократить энергопотребление на 85%.
Также специалист заявили, что новая технология позволит обойти закон Мура, согласно которому количество транзисторов удваивается каждые 24 месяца.
Источник: The Verge