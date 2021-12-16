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Инженеры придумали, как добиться недельной работы смартфонов без подзарядки

Изменив расположение транзисторов в процессорах
Инженеры двух мировых компаний, IBM и Samsung, заявили о разработке новой технологии выполнения процессоров в смартфонах. По словам специалистов, вертикальное расположение транзисторов в мобильных чипах позволит оптимально распределять энергию по компонентам устройств.
Инженеры придумали, как добиться недельной работы смартфонов без подзарядки

Технология называется Vertical Transport Field Effect Transistors (VTFET). Предположительно, она придёт на смену существующей технологии горизонтального расположения транзисторов — FinFET. Благодаря технологии инженеры надеются двукратно улучшить производительность смартфонов и сократить энергопотребление на 85%.

Также специалист заявили, что новая технология позволит обойти закон Мура, согласно которому количество транзисторов удваивается каждые 24 месяца.

Источник: The Verge
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