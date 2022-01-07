iOS 15 информирует собеседника о прочитанном сообщении, даже если вы отключили эту настройку

Телефоны
Сегодня в 18:03
1 мин.
iOS 15 информирует собеседника о прочитанном сообщении, даже если вы отключили эту настройкуИсправления пока нет
Пользователи iOS 15 начали жаловаться на возобновление ошибки, связанной с приложением «Сообщения», встроенного в операционную систему. О ней сообщалось ранее, но потом предполагалось, что Apple её устранила, но она снова дала о себе знать.
Ошибка заключается в том, что при отправке сообщения отправитель получает уведомление о прочтении, даже если получатель не ответил — «Доставлено» произвольно меняется на «Прочитано». И это при том, что в настройках айфона эта функция вообще может быть отключена.
Как сообщается, на данный момент кратковременно исправить ситуацию помогает только перезагрузка телефона, Принципиального решения вендор предложить не может, стоит ждать следующих обновлений ОС, если в них будет внесено исправление существующего бага.
Источник: Macrumors