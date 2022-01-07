iOS 15 информирует собеседника о прочитанном сообщении, даже если вы отключили эту настройку

Ошибка заключается в том, что при отправке сообщения отправитель получает уведомление о прочтении, даже если получатель не ответил — «Доставлено» произвольно меняется на «Прочитано». И это при том, что в настройках айфона эта функция вообще может быть отключена.

Как сообщается, на данный момент кратковременно исправить ситуацию помогает только перезагрузка телефона, Принципиального решения вендор предложить не может, стоит ждать следующих обновлений ОС, если в них будет внесено исправление существующего бага.